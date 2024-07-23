Xiaomi превратил седан SU7 в экстремальный гиперкар

В 2023 году Xiaomi представил первый в своей истории автомобиль SU7. Электрический седан стал одним из бестселлеров китайского рынка, и теперь компания решила выйти в новый для себя сегмент экстремальных гиперкаров с модификацией SU7 Ultra.

В рамках презентации новых продуктов технологический гигант из Поднебесной анонсировал проект Xiaomi SU7 Ultra, который нацелен на рекорд круга немецкой трассы «Нюрбургринг» для «электричек». Причем, поскольку Ultra-версия не предназначена для дорог общего пользования, речь пойдет о борьбе за лучший результат среди электромобилей-прототипов. Но в компании делают оговорку, что потенциально лимитированная дорожная версия модели может появиться в 2025 году.

Xiaomi SU7 Ultra «вооружили» 1550-сильной установкой HyperEngine с тремя электромоторами (парой V8s сзади и одним V6s спереди). Седан получил более эффективные тормоза AP Racing, 900-вольтовую батарею CATL, а также новый аэродинамический обвес, генерирующий прижимную силу 2145 кг. При собственной массе в 1900 кг и максимальной скорости свыше 350 км/ч теоретически седан сможет ехать по потолку. К тому же он стал длиннее, шире и ниже существующего SU7.

Ожидается, что попытка установить рекорд на «Нюрбургринге» будет предпринята в октябре 2024 года.