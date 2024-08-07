Самый роскошный минивэн Zeekr 009 приехал в Россию

Минивэн Zeekr 009 доступен в нескольких вариантах комплектаций, а самой дорогой и роскошной считается Glory Edition. Эту версию впервые представили в Китае совсем недавно, весной текущего года. И вот, наконец, она появилась и в России.

Его оценили почти в 15 миллионов рублей

Zeekr 009 в исполнении Glory Edition привезли в нашу страну, но есть нюансы. И самый весомый из них — это, конечно же, стоимость электромобиля. На «сером» рынке (а «Зикры» продают у нас только неофициально) за новинку попросили в полтора раза больше, чем в Китае. Будущему владельцу придется выложить за нее 14 990 000 рублей.

Zeekr 009 Glory Edition имеет 4-местный салон с улучшенными сиденьями второго ряда. Как рассказывает журнал «Авто.ру», там есть оттоманки, вентиляция и даже функция массажа. Задняя часть салона отделяется подъемной перегородкой, за которой установлен гигантский 43-дюймовый дисплей с разрешением 4K.

Кроме того, в комплектации заявлены «умный» холодильник, 3000-ваттная акустика Yamaha с 31 динамиком, проекционный дисплей, автопилот с лидаром, камеры кругового обзора. Снаружи минивэн отличается затемненной радиаторной решеткой и 20-дюймовыми колесными дисками эксклюзивного дизайна.

Силовая установка полноприводного Zeekr 009 Glory Edition развивает 789 л.с. и 810 Нм крутящего момента. Этого достаточно, чтобы разогнать машину до 100 км/ч за 3,9 секунды (максимальная скорость «электрички» — 230 км/ч). А батареи емкостью 108 киловатт-часов хватает примерно на 700 км пути по китайскому циклу CLTC.