Гибридный Voyah Passion, который ждут в России, получит новые двигатели

Пока российские ценители дорогих гибридных автомобилей только ждут запуска Voyah Passion PHEV, в Китае он уже меняет силовую установку. Седан обзаведется другим бензиновым двигателем и электромотором, что прибавит ему мощности.

Как сообщает Autohome.com.cn со ссылкой на данные из открытой базы Минпрома КНР, в обозримом будущем Voyah Passion PHEV получит новый 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель и иной электромотор, размещающийся на передней оси. Эти агрегаты мощнее нынешних: на 14 и 27 л.с. соответственно. В результате суммарная отдача силовой установки вырастет с 530 до 571 «лошадки».

Какой гибрид привезут в Россию — с новыми агрегатами или предыдущими — сказать пока сложно. Скорее всего, с предыдущими. Ведь если PHEV-модификацию планируют запустить в нашей стране до конца 2024 года, то процесс сертификации (автомобили Voyah продаются у нас официально) уже должен начаться. Оформить все документы на машину с новой силовой установкой российское представительство просто не успеет. К тому же непонятно, когда эта версия выйдет на китайский рынок.

Сейчас, напомним, Voyah Passion представлен в России в двух «чисто» электрических вариантах: обычном и Long Range с батареей увеличенной емкости. Стартовая цена первого исполнения с учетом скидок — 5,8 млн. рублей. Второго — 6,7 млн.