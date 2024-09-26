Электрокары и гибриды: особенности зимней эксплуатации

Электромобили и гибриды заняли в России пусть и небольшую, но определенную нишу и постепенно продолжают набирать популярность. Портал «АвтоВзгляд» заинтересовался, насколько специфична эксплуатация этих авто в зимний период.

У электромобилей, при всей их относительной простоте в эксплуатации, имеются свои слабые места, причем некоторые носят сугубо сезонный характер. Неудивительно, что их «болезни» передались и гибридным авто. И в зимний период следует учитывать особенности пользования такими машинами.

В некоторых южных регионах России даже в декабре снег — редкость, и температуры для «электричек», следовательно, комфортные. Но на большей части территории страны зимой, как известно, могут стоять сильные морозы, причем на Крайнем Севере и в ряде других регионов отрицательные температуры являются нормой в течение полугода и дольше.

Прежде всего, холода сказываются на состоянии аккумуляторной батареи: ее емкость снижается. И чем ниже температуры, тем хуже протекают внутри агрегата электрохимические реакции. Попытка полностью зарядить АКБ на морозе может не увенчаться успехом, а электроника при этом будет утверждать, что заряд — 100%.

Фото globallookpress.com

Опять же, увеличивается время, которое требуется, чтобы зарядить замерзший аккумулятор, и во избежание повреждения главной ценности «электрички» — батареи — электроника авто снижает подаваемый от розетки ток. А если АКБ не хватает энергии, то даже в случае запуска электрокар может и не тронуться с места.

С этой проблемой столкнулись модели целого ряда брендов. Чтобы избежать такой участи для своего ТС, не следует оставлять его надолго при низких температурах с разряженной тяговой батареей: низковольтный аккумулятор быстро разрядится. Однако при условии полной предварительной зарядки даже двадцатиградусный мороз может не одолеть АКБ.

Если батарея все же «подсела», то из-за пониженной емкости начинает подводить электроника: искажается информация на щитке приборов. Даже у сумевшей тронуться с места машины снижается реальный запас хода, а оценить его будет непросто. Менее эффективно работает зимой и система рекуперации электроэнергии при замедлении. А это, в свою очередь, также сказывается на запасе хода.

Мощный электрический отопитель в совокупности со стандартными подогревами руля и сидений в современных «электричках» достаточно эффективны, но потребляют много энергии. Поэтому в сильные холода зачастую приходится сводить их использование к минимуму, чтобы сэкономить часть заряда.

Фото globallookpress.com

Современные «гибриды» (как машины, оснащенные ДВС) в морозы закономерно потребляют больше топлива и производят больше выбросов, чем летом. Кроме того, в альтернативном режиме мотор гибридного авто нагревается чуть дольше, чем у обычной машины, в которой «движок» работает непрерывно. Как следствие, зимой расход топлива «гибрида» увеличивается в среднем на 15%, тогда как автомобиля с ДВС — на 10%.

Отдельная проблема при эксплуатации электрокара или гибрида может возникнуть при отрицательных температурах из-за замерзания выдвижных дверных ручек, дизайн которых определяется стремлением снизить коэффициент аэродинамического сопротивления и повысить запас хода. Причина замерзания — попадание в механизм влаги, которая превращается в лед. И оно может привести к поломке в момент открытия ручек с застывшей в них влагой.

Очень желательно зимой по возможности оставлять электрокар на длительную стоянку там, где поблизости имеется подходящая зарядная станция. Это в любом случае целесообразно в холода, учитывая перспективу более продолжительного процесса зарядки.

Но есть и еще одна причина: в большинстве «электричек» среднего ценового и премиального сегмента сегодня доступна возможность принудительного прогрева в ходе заряжания авто. Такая процедура позволяет поддерживать рабочую температуру элементов батареи, обеспечивая их корректную работу, а также нагреть салон, не расходуя при этом накопленный заряд.