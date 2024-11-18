Электрический седан «АмберАвто А5» получит новую комплектацию

В 2025 году список опций для электромобилей «АмберАвто А5» существенно расширится. Основной «фишкой» станет набор водительских ассистентов, включая системы предупреждения о выходе из полосы движения и удержания в ней, плюс адаптивный круиз-контроль. Кроме того, появятся кожаный салон, кресла с электрогрегулировками и датчик дождя.

О появлении новой комплектации для «АмберАвто А5» сообщил ресурс «Китайские автомобили. рф» со ссылкой на дилерское сообщество. Уточняется, что электроседан подорожает, и его стоимость составит около 5 млн рублей. Однако окончательный прайс еще официально не утвержден. Сборка машин в новом исполнении пока не стартовала.

Напомним, «АмберАвто А5» является электрокаром на базе «поднебесного» седана JMEV GSE — совместной разработки JMC и Renault. Производство «пятерки» началось на калиниградском «Автоторе» в феврале этого года. Сначала авто, сошедшие с конвейера, продавались только внутри «янтарного» региона, но затем дилерская сеть бренда расширилась и вышла за его пределы.

Пока «Амберавто А5» предлагают в единственном варианте, минимальная цена составляет 3,4 млн рублей. Под капотом модели установлен 160-сильный электродвигатель, питающийся от батареи емкостью 60,2 кВтч. На ускорение до «сотни» автомобилю требуется 10,2 секунды. Станция постоянного тока позволяет проводить зарядку при мощности 77 кВт.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснял, почему «Автотор» останавливал выпуск электромобилей «Амбер Авто». Первая модель бренда оказалась «сырой».