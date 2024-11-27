В Россию официально приедет «робомобиль» от Geely и Baidu

Электрический паркетник Jidu Robocar 01 должен достаться россиянам в максимальной комплектации. Детище союза Geely и Baidu оснащается двумя моторами, максимальный запас хода составляет семь сотен километров. Для нашей страны автомобиль предстоит адаптировать, в том числе подразумевается локализация мультимедийной системы.

Как сообщает портал Motor.ru, «робомобиль» от Jidu (он же — Jiyue) приедет в Россию с той же технической начинкой, что была у Zeekr 001 до рестайлинга. То есть можно рассчитывать на 544-сильную установку и полный привод. Емкость батареи — 71,4 или 100 кВт/ч.

Но прежде чем дебютировать на отечественном рынке, Robocar 01 должен пройти сертификацию — получить ОТТС (Одобрение типа транспортного средства). Мультимедийный комплекс, который ждет русификации, оборудован 35,6-дюмовым 6K-дисплеем. За производительность отвечает чип Qualcomm Snapdragon 8295.

Что интересно, для кроссовера Jidu Robocar 01 среди всего прочего заявлен автопилот, у которого более трех десятков сенсоров. В комплект входят дюжина камер, столько же датчиков ультразвука, пять миллиметровых радаров и парочка лидаров.

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