Exeed рассекретил характеристики кросс-купе RX для России

К основным «фишкам» премиального китайского паркетника Exeed RX с приставкой Hybrid производители относят запас хода с максимальной планкой в 1200 км и средние показатели по расходу горючего. На привычную сотню километров пробега расходуется 5,4 л. Но, как говорится, всему голова — CDM Super Hybrid System. Эта система собственной разработки бренда объединяет мотор, трансмиссию с тремя ступенями и «умный» полный привод.

Гибридный Exeed RX оснащается 143-сильным наддувным двигателем объемом 1,5 л с тягой 220 Нм. Представители марки подчеркивают, что этот агрегат оборудован самыми продвинутыми системами контроля сгорания топлива и тепловой эффективности. Кроме того, автомобиль «вооружен» парочкой электромоторов. Один из них расположен на передней оси, второй — на задней. Суммарная мощность гибридной установки составляет 224 кВт, а максимально возможная — 370 кВт. На разгон до «сотни» RX-гибрид тратит 4,9 с.

Батарея кросс-купе — плоская, располагается в центре кузова, что оптимизирует центр тяжести Exeed RX Hybrid, а также улучшает его устойчивость и управляемость, обеспечивает безопасность самого аккумулятора. Его запас энергии, кстати сказать, составляет 35,4 кВтч.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Exeed снизил цену на классическую версию кроссовера RX в России.