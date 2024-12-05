Королевский гамбит: зачем Илон Маск предложил отменить льготы для «электричек»

Любопытнейшие новости доносятся из-за океана, где команда Трампа, готовящегося занять звездно-полосатый трон в январе, планирует отменить налоговую льготу в 7500 USD на электромобили, введенную администрацией уходящего в закат Байдена. Команда Трампа, в которой ведущую роль занимает Илон Маск, хозяин Tesla? Как такое вообще возможно? Красотой большой игры насладился портал «АвтоВзгляд».

Есть в шахматах такой прием, как гамбит — жертва фигуры ради приобретения некого преимущества. Фокус известный, довольно часто применяемый и многократно за тысячи лет перенесенный из популярной игры в жизнь. Уж в политику — так точно. Опытный игрок, способный думать стратегически, а не тактически, запросто отдаст и «коня», и «ферзя», чтобы выиграть партию. Ведь всегда важен конечный результат, а не пути его достижения. Только счет остается на табло. Очень похоже, что тотально победившие на американских выборах республиканцы разыгрывают именно такой сценарий на автомобильном рынке.

Начнем с вводных: главная задача янки — побороть китайцев. Никто более команде Трампа не интересен — не тот уровень. Но победить китайцев «в рукопашной» желания нет ни у кого — помимо ядерного оружия, у Поднебесной полтора миллиарда потенциальной пехоты. Так что душить будут экономически, обрезая шаг за шагом валютные потоки — это ключевое правило «Войны Афины». Экономической войны.

Китайские автомобили сейчас завоевывают мир, привнося в китайскую же экономику миллиарды денег: долларов, евро, рублей. С многообещающего американского рынка те самые «грязные зеленые бумажки» черпаются с помощью электромобилей, которые у Поднебесной куда лучше получаются, чем традиционные бензиновые и дизельные.

Фото globallookpress.com

И заметно лучше, чем у американцев: Li Xiang и BYD разделывают Tesla «под орех». Чего уж говорить про все остальные, совершенно бестолковые и никому не нужные американские «электрички» производства Ford, Chevy иже с ними. Следовательно, они «пойдут под нож» одними из первых.

Подтверждают эту логику и заявления еще не правящей, но уже победившей партии: республиканцы планируют не просто поднять пошлины, но убрать льготу, являющуюся единственной актуальной причиной приобретения «электричек». А как же Маск с его Tesla?! Ведь Илон — одна, повторим, из ключевых фигур на доске, неужто его будут резать? Будут!

Но с умом: уже понятно, что отключение от дотаций угробит «электроотделы» не только китайских, но и всех американских производителей «экологичных» ТС. Всех, кроме Tesla: эти машины будут покупать немногочисленное, но в трехсотмиллионной Америке достаточное число покупателей. Выжить и даже заработать — хватит.

А недостачу «железный человек» доберет по другим проектам — например, по космосу и Space X. «Твиттером» додадут. Опять же древний американский лозунг «покупая импортную машину, вы сокращаете рабочие места» никто не отменял. Они — патриоты, этого не отнять.

Фото globallookpress.com

Завершение «электрической эры», которая, следите за руками, тут же станет «грязной», финансово нецелесообразной, параллельно уничтожит китайскую автомобильную промышленность. Именно уничтожит: традиционные машины «поднебесного» производства конкурировать со «старыми брендами» не могут.

«Электрички» могут, а эти — нет. Американская промышленность в итоге начинает зарабатывать. Промышленность американских союзников — японцев, корейцев, немцев, французов — начинает зарабатывать, лишаясь главного конкурента. Выгодное дело, получается, стоит игра свеч.