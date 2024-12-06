Электрический кроссовер «Москвич 3е» останется на конвейере

Несколько дней назад инсайдеры сообщили, что автозавод «Москвич» до сих пор не может реализовать электрические кроссоверы с индексом 3е, собранные в 2023 году, а потому якобы модель скоро снимут с конвейера и вообще выведут из продажи. Но, как оказалось, таких планов у столичного предприятия нет.

— Московский автомобильный завод «Москвич» не собирается прекращать производство электромобиля «Москвич 3е» в 2025 году, — сказали нашим коллегам из «Российской газеты» в пресс-службе компании. И уточнили, что за неполный год — то есть с января по ноябрь — дилеры марки реализовали чуть больше 1200 «зеленых» кроссоверов.

На сегодняшний день в продаже действительно есть машины как 2023, так и 2024 года выпуска. Первые предлагаются за 3 950 000 рублей, вторые — за 4 100 000. Правда, и в том, и в другом случае можно сэкономить. На прошлогодние автомобили предлагают скидку за оформление кредита (до 925 000 целковых), за более свежие — по госпрограмме (те же 925 000).

Ранее портал «АвтоВзгляд» провел длительный тест-драйв электрического кроссовера «Москвич 3е». Активно эксплуатируя автомобиль на протяжении месяца, мы подмечали все плюсы и минусы этой модели.