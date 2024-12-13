Окончен первый этап дорожных тестов российского электрокара «Атом»

В ходе испытаний для отечественного электромобиля «Атом» разработали цифровую модель реального цикла эксплуатации. Дальнейшие тесты модели создатели проекта продолжат с ее помощью, но это будет происходить уже на специально оборудованном полигоне. Первый этап проводили при участии экспертов из МГТУ имени Баумана.

Как сообщает Журнал Авто.ру, прототипы «Атома», «вооруженные» многочисленными датчиками, ездили по дорогам с различными типами покрытия, в том числе по автомагистралям и городским улицам. Подразумеваются так называемые «мулы», когда для будущей новинки используют чужой кузов. Эксперты проанализировали собранную информацию и смоделировали пробный маршрут, способный воспроизвести реальный цикл использования автомобиля.

Возможности полигона ФГУП НАМИ дадут возможность организовать там ресурсные тесты «Атома». Часть из них пройдет в лабораторных условиях. Предполагается, что для новинки в ускоренном режиме сымитируют нагрузки, которые машина получила бы при езде по обычным дорогам. На данный момент уже удалось собрать сведения, будто электрокар проехал 200 тыс. км. Разработчики «Атома» намерены оценить его надежность — износостойкость как отдельных узлов, так и конструкции в целом.

Начальную версию «Атома» планируют снабдить 204-сильным мотором на задней носи, в перспективе появится модификация с полным приводом. Кузов должен быть выполнен без средних стоек, а интерфейс хотят сделать на 100% цифровым.

Ранее портал «АвтоВзгляд» назвал количество предзаказов на российский электрокар «Атом».