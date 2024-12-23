Появились новые подробности о кроссовере Avatr 11 для российского рынка

Кроссовер Avatr 11 предложат россиянам с двумя силовыми установками на выбор, архитектура салона может быть как пяти, так и четырехместной. Предусмотрена восьмилетняя гарантия, клиенты бесплатно получат кабель и оригинальную зарядную станцию. В палитру оттенков кузова нового D-SUV войдут семь цветов.

«Официальные» продажи Avatr 11 (правильно произносится «Аватр Один-Один») стартуют в России в начале 2025 года. Модель оснащается тяговыми аккумуляторами емкостью 90 и 116 кВтч в зависимости от типа привода. Последний обеспечивает новинке запас хода в 625 км по европейскому циклу NEDS.

При задней ведущей оси кроссовер «вооружен» 313-сильным электромотором (230 кВт). У полноприводных версий еще один 195-киловаттный агрегат добавляется на переднюю ось. В этом случае общая отдача силовой установки составляет 578 л.с. (425 кВт), что позволяет «китайцу» ускоряться до «сотни» за 4,5 секунды.

Габариты Avatr 11 — 4880х1970х1601 мм при колесной базе 2975 мм. «Электричка» получила тормоза от Brembo и премиальную «музыку» Meridian с 25 динамиками, а также интеллектуальный адаптивный круиз-контроль. Вентиляция и массаж предусмотрены для обоих рядов сидений, двери оборудованы электроприводом открытия и закрытия.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Китае рассекретили новейший седан марки Avatr, который в дальнейшем тоже может приехать в Россию.