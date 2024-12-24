В России стартовали «официальные» продажи хетчбэка MG4 Electric

Новый хетчбэк MG4 Electric для российского рынка в самом дорогом исполнении XPower получил два электродвигателя. Их максимальная отдача составляет 435 л.с. (320 кВт), что позволяет «китайцу» ускоряться до «сотни» за 3,8 секунды. Предельный допустимый порог скорости — 200 км/ч. Кузов хетчбэка может быть выкрашен в один из семи цветов, минимальная цена составляет 5,3 млн рублей.

Новинку пока предлагают только в топовой версии

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», компактный MG4 Electric оснащен аккумулятором емкостью 64 кВтч, обеспечивающим запас хода на 385 км. Габариты хетчбэка — 4287х1836х1516 мм. Дорожный просвет — всего 132 мм, чего может не хватить при езде в российских условиях, особенно зимой. Багажник вмещает 1165 литров.

Что интересно, в 2022-м MG4 Electric удостоился пяти звезд от комитета NCAP, который оценивает автомобили с точки зрения безопасности, устраивая независимые краш-тесты.

Как говорят в пресс-службе марки, MG4 Electric пользуется спросом во многих странах. Этот автомобиль стал самой популярной моделью бренда в Европе. В России официальным представителем MG является компания «Мир-Дистрибьютор».

В начале декабря портал «АвтоВзгляд» сообщал, что MG начала продавать в нашей стране сразу четыре новинки.