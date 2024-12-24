В России стартовали «официальные» продажи хетчбэка MG4 Electric

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», компактный MG4 Electric оснащен аккумулятором емкостью 64 кВтч, обеспечивающим запас хода на 385 км. Габариты хетчбэка — 4287х1836х1516 мм. Дорожный просвет — всего 132 мм, чего может не хватить при езде в российских условиях, особенно зимой. Багажник вмещает 1165 литров.
Что интересно, в 2022-м MG4 Electric удостоился пяти звезд от комитета NCAP, который оценивает автомобили с точки зрения безопасности, устраивая независимые краш-тесты.
Как говорят в пресс-службе марки, MG4 Electric пользуется спросом во многих странах. Этот автомобиль стал самой популярной моделью бренда в Европе. В России официальным представителем MG является компания «Мир-Дистрибьютор».
В начале декабря портал «АвтоВзгляд» сообщал, что MG начала продавать в нашей стране сразу четыре новинки.