Продажи электрокаров в России установили рекорд в 2024 году

На отечественном авторынке по итогам прошлого года своих владельцев нашли 17 805 новых электромобилей. Такой результат превысил показатели 2023-го на 26,4%, став рекордом. В сегменте «электричек» китайская марка Zeekr оказалась лидером второй год подряд. Причем как по брендам, так и по моделям. Рейтинг возглавил кроссовер с индексом 001.

Они выросли больше чем на четверть

Несмотря на рекорд 2024-го, спрос на электрокары в России глобально снизился. Почувствуйте разницу — в 2023-м их продажи выросли в 4,7 раза за 12 месяцев. По итогам прошлого года доля «электричек» в общем объеме продаж новых легковушек упала с 1,3 до 1,1%, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Первую тройку по брендам возглавил Zeekr, который пока поставляется в нашу страну по «серой» схеме. В прошлом году он в 2 раза улучшил свои результаты, сумев реализовать 7623 электромобиля. В этом случае речь идет о 43-процентной доле рынка. Второе место досталось марке «Москвич», третье — Evolute. У них 1796 и 1226 проданных «электричек» соответственно.

Топ-3 по моделям — Zeekr 001, «Москвич 3е» и Zeekr X. На кроссовер «Ноль-ноль-один» пришлось 28% продаж, своих хозяев нашли 5028 экземпляров.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно описал ситуацию на рынке электромобилей в России.