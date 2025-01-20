Названы особенности комплектаций кроссовера Avatr 11 для России

Базовый Avatr 11 получил задний привод и батарею емкостью 90 кВт⋅ч. Старшие версии оснащены системой 4х4 и аккумулятором помощнее — на 116 кВт⋅ч. Они различаются между собой компоновкой салона: последний может быть либо четырех-, либо пятиместным. Одной из «фишек» новинки является пожизненная гарантия.

В начальной комплектации Avatr 11 «90 kWh RWD 5 seats» младшая батарея обеспечивает электрокару запас хода в 575 км. Помимо нее, в список стандартного оснащения включены полностью светодиодная оптика и легкосплавные 21-дюймовые колесные диски AeroType. Обогревается лобовое стекло, рулевое колесо и оба ряда сидений. Последние получили функции вентиляции и массажа, а также набор электрорегулировок.

На салонное зеркало заднего вида транслируется картинка с камеры, встроенной в корму кроссовера. Диагональ экрана мультимедийной системы составляет 15,6 дюйма, на борту расположены целых 25 динамиков. Водитель может рассчитывать на 10,25-дюймовую панель приборов, а передний пассажир — на дисплей с аналогичной диагональю, который развлечет в долгой поездке.

Средний вариант исполнения получил электромоторы, суммарно выдающие 578 л.с. и 650 Нм тяги. С такой начинкой Avatr 11 ускоряется до «сотни» всего за 4,5 секунды. Запас хода увеличен до 625 км. У спойлера на крышке багажника появляются электроприводы.

К преимуществам топовой комплектации относятся атмосферная подсветка интерьера, дополнительная площадка для зарядки гаджетов без проводов и 22-дюймовые колесные диски. Плюс задние кресла становятся «капитанскими», а набор опций расширяется за счет массажа, вентиляции и обогрева.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что первую партию электрических кроссоверов Avatr 11 привезли в Россию. Точная дата начала «официальных» продаж пока не называется.