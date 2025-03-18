Постскриптум: фокус с отказом от ДВС в пользу электромобиля не удался

Феерическая волна «электромобильного переворота» в мировом автопроме подходит к своему логичному завершению. Производители внезапно, переобуваясь буквально на лету, возвращают на конвейер классические моторы внутреннего сгорания, а «батарейная» история переходит окончательно в гибридный сегмент: не основного, а вспомогательного двигателя. Почему так вышло, и в какой момент мир свернул не туда? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Очень забавно сейчас вернуться на три года назад и почитать комментарии экспертов и восторженные отзывы потребителей об электромобиле. Особенно — европейские: чистые, экологичные, дешевые в содержании, технологичные, никакого фактически обслуживания. Ну одно удовольствие, а не машина.

И вот на дворе 2025 год, и тональность крепко изменилась: мир снова хочет ДВС. Причем многолитровый, мощный, прожорливый и прущий, как танк. Чтоб заправил за три минуты на любой АЗС, газ в палас и ехать хоть на край света. Как же так, спрашивается? А как же, как ее там, а, экология?

Началось все традиционно с законодателя автомобильной моды — с Америки. Акции Tesla, ставшей первопричиной «электромобильного безумия», за последние два месяца упали на 55%. Тут, конечно, не только Илон Маск и его электромобиль виноваты, хотя Cybertrack, конечно, поспособствовал: его формфактор не приняли даже американцы, а уж в Европе дизайн и вовсе вызвал ужас — кроме блогеров и других любителей хайпа никто не купил.

Фото globallookpress.com

Но факт остается фактом: «электромобильная Америка» летит в ад прямой наводкой, а поддерживать предпринимателя вынужден лично президент Трамп, который намедни заявил о своем желании купить «электричку».

Американскую, естественно. Почувствовали направление ветра и другие американские автопроизводители.

Stellantis, которому отныне принадлежит и Dodge, и Jeep, вот же срамота, оперативно решил вернуть обоим V8. Причем сразу 5,7-литровый Hemi и даже 6,4-литровый агрегаты. Батарейка там будет только для того, чтобы провернуть коленвал. Никаких электромоторов, кроме дворников, стеклоподъемников и прочего допоборудования. С козырей пошли, парни, некогда размышлять о высоком — деньги надо зарабатывать.

А повысить спрос на машины в США, как выяснилось, можно только с возвращением культовых ДВС. Европейские автопроизводители, чей основной доход так же находится за океаном, «переобулись» еще раньше: тот же Porsche оперативно заявил о могучих инвестициях в двигатель внутреннего сгорания, а вот про электричество — молчком. Вот дела!

Фото globallookpress.com

Единственная, по факту, страна, где электричество в качестве автомобильного топлива актуально — это Россия. У нас исторически огромная выработка, великое множество электростанций, которые на данный момент недозагружены.

Иными словами, могут в минимальные сроки начать вырабатывать больше. Другой вопрос, что наши расстояния и погодные условия не позволяют эксплуатацию электромобиля, а семейные доходы львиной доли населения — не предполагают несколько машин в гараже.

Да и простой взгляд на дороги подскажет, что если уж связываться с батареей, то народ предпочитает не чистое электричество, а гибрид. Продажи LiXiang соврать не дадут, да и тысячи гибридов с правым рулем на Дальнем Востоке — тоже. Отвалилась Америка, отваливается Европа, россияне не передумали: остается только Китай.

Но и там продажи «электричек» снижаются, а гибридов — растут. Вывод прост: электрокары в том формате, что есть сейчас, без рекламы и господдержки — просто не актуальны. Не нужны. Изменится ли что-то с прибытием более доступных и компактных электромобилей, которые займут место такси, каршеринга и просто городского автомобильчика на каждый день? Скоро узнаем: «Атом» покажет. Ждать осталось недолго.