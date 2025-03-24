Электрический кроссовер Geely EX5 появился в шоу-румах дилеров

Geely EX5 — первый полностью электрический автомобиль бренда, доступный к покупке в нашей стране. Кроссовер оснащен 218-сильным двигателем. Литий-железо-фосфатная батарея обещает запас хода до 430 км. Емкий аккумулятор по заявлению производителя выдерживает 3500 циклов зарядки (это свыше 1 млн км пробега).

О том, что в автосалонах появились кроссоверы Geely EX5, сообщает агентство «Автостат», ссылаясь на представителей дилерского сообщества.

Как и положено современной «электричке», Geely EX5 насыщен опциями комфорта. Даже в базовой версии Pro доступны полный «зимний пакет» с подогревами, регулировка руля и передних сидений, датчики дождя и света. В расширенную комплектацию MAX входит проекционный дисплей: ключевая информация о движении дублируется на лобовом стекле.

Среди основных конкурентов модели на российском рынке называют «Москвич 3е» (стоимость в базовой комплектации от 3 025 000 рублей) и Evolute i-SKY (от 2 995 000 рублей с господдержкой).

По данным «Автостата», в 2024 году в России продано 17 805 новых электромобилей: на 26,4% больше, чем в предыдущем. В лидерах сегмента Zeekr, «Москвич» и Evolute.