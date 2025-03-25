Названы сроки дебюта первой модели новой марки Hedmos

Первенцем новой марки Hedmos, которая создана концернами Dongfeng и Stellantis, станет ребрендинговый кроссовер Dongfeng Aeolus Mage. Он получит название Xijie 06 и поступит в продажу во втором квартале 2025 года.

Как уточняет телеграм-канал «Китайские автомобили: только новости», предварительная цена Xijie 06 составит 100 000-150 000 юаней, что эквивалентно 1 100 000-1 700 000 рублей по текущему курсу.

В качестве силовой установки будет использоваться один 218-сильный электромотор. Машина сможет разгоняться до первых 100 км/ч всего за 6,9 секунды. Емкость батареи — 62,3 кВт⋅ч, максимальный запас хода — 520 км.

Добавим, что о создании нового бренда Hedmos стало известно в начале марта. Представители Dongfeng и Stellantis объясняли, что под этой маркой будут продавать исключительно электрокары и подзаряжаемые гибриды. Пока речь идет только о китайском рынке, но есть вероятность, что в дальнейшем Hedmos появится и в других странах.