Российский электромобиль «Атом» обзаведется версией для туристов

Судя по первому изображению туристического электрокара «Атом», ему достанутся не совпадающие с классической модификацией бамперы, плюс расширители колесных арок, дверные накладки и обвес из некрашеного пластика по нижнему периметру кузова. Для установки дополнительного бокса под грузы производитель добавили своему детищу поперечины на крыше. Кроме того, у новики имеются яркие наружные зеркала и проушины для буксировки.

Облик туристической версии рассекретила в Сети редакция Motor.ru. В движение отечественную модель должен приводить электодвигатель, выдающий 204 л.с. и 294 Нм тяги, прилагается батарея на 77 кВтч. Производитель обещает, что автомобиль сможет проехать на одном заряде до пяти сотен километров. Бортовая электроника «Атома» создавалась российскими специалистами. Поставкой шин займется Pirelli, стекол — Борский профильный завод.

Кузов электрифицированного хэтчбека «Атом» сделают из пяти видов различных металлов. Конструкция силовых порогов отдельно запатентована. Поначалу новинку планируют выпускать на столичном предприятии «Москвич», а позже наладить производство в «поднебесном» Харбине.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда «Атом» официально встанет на конвейер.