FAW представила гибридный люксовый автобус Hongqi Guoyue

Премиальный бус Hongqi Guoyue REEV располагает запасом хода в 800 километров. Подзарядить его можно всего за 15 минут (с 30 до 80%). Стоимость новинки — от 706 800 юаней (около 8,1 млн рублей). Для покупателей доступны варианты в 17- и 19-местном исполнении. Однако на российском рынке в ближайшее время новинку ожидать не стоит, ну или только по серым схемам.

«Интерьер Guoyue отличается большим пространством, а длина салона составляет 5443 мм, внутренняя ширина — 1900 мм, внутренняя высота — 1900 мм, то есть по этим параметрам машина является лидером в своем классе. 17-местная модель имеет шаг кресел до 865 мм, что полностью обеспечивает комфорт каждого пассажира», — отмечает пресс-службе производителя.

Длина автобуса — почти 7,3 метра, а в движение его приводят двухлитровый турбомотор и два электродвигателя, уточнил сайт сenyavto.com. Новый Hongqi Guoyue REEV в компании позиционируют как автобус для VIP-перевозок. На российском рынке эта модель, повторим, в ближайшее время появится вряд ли.

Зато скоро в Россию привезут минивэн HQ9. Полноразмерный автомобиль бизнес-класса приводит в движение 245-сильный турбомотор.