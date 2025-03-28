FAW представила гибридный люксовый автобус Hongqi Guoyue

«Интерьер Guoyue отличается большим пространством, а длина салона составляет 5443 мм, внутренняя ширина — 1900 мм, внутренняя высота — 1900 мм, то есть по этим параметрам машина является лидером в своем классе. 17-местная модель имеет шаг кресел до 865 мм, что полностью обеспечивает комфорт каждого пассажира», — отмечает пресс-службе производителя.
Длина автобуса — почти 7,3 метра, а в движение его приводят двухлитровый турбомотор и два электродвигателя, уточнил сайт сenyavto.com. Новый Hongqi Guoyue REEV в компании позиционируют как автобус для VIP-перевозок. На российском рынке эта модель, повторим, в ближайшее время появится вряд ли.
Зато скоро в Россию привезут минивэн HQ9. Полноразмерный автомобиль бизнес-класса приводит в движение 245-сильный турбомотор.