Китайский седан Roewe D6 попал в Книгу рекордов Гиннесса

Электрический седан из «Поднебесной» Roewe D6 сумел попасть на страницы Книги рекордов Гиннесса, проехав по маршруту Цинхай — Тибет. При этом на сотню километров пробега расходовалось всего 9,125 кВт*ч энергии.

Как сообщает CarNewsChina, путь «электрички» Roewe D6 проходил на высоте четырех тысяч метров над уровнем моря, «китаец» проехал через перевал Тангула и гору Куньлунь. Местами температура за бортом опускалась ниже 12 градусов по Цельсию. Все это продолжалось пять дней. Седан стартовал из города Лхаса в Тибетском автономном округе и финишировал в провинции Цинхай, в Синине.

Брендом Roewe владеет концерн SAIC. Длина четырехдверного D6 составляет около 4800 мм при колесной базе 2750 мм. То есть «поднебесная» модель чуть меньше легендарной японской «Камри». В базовой комплектации имеется всего один электродвигатель мощностью 129 л.с. К нему прилагается батарея емкостью 42,8 кВт*ч, что позволяет проехать 450 км. Более дорогое исполнение комплектуется 143-сильным электромотором и 53,9-киловаттной батареей, повышающей запас хода до 520 км.