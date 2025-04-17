Не мышонок, не лягушка, а неведома зверюшка: Exlantix выкопал себе могилу в РФ

Свершилось! Бренд китайских премиальных электромобилей Exlantix, которым вот уже два года приманивает российских автовладельцев компания Chery, провел свою первую масштабную презентацию. На ней был представлен гвоздь программы — гибридный кроссовер ET, а вместе с ним до кучи — седан ES и гибридные кроссоверы Exeed RX PHEV и Exeed VX PHEV. Китайцы весьма воодушевлены перспективами своего нового «фронтмена», но портал «АвтоВзгляд», к сожалению, их оптимизма никоим образом не разделяет.

Для легковых автомобилей, и особенно тех, что работают на новых источниках энергии, времена настали непростые. По итогам первого квартала 2025 года в России было продано 246 934 новые легковушки, что на 25,3% меньше, чем за тот же период предыдущего года, тоже не самого урожайного. В плюсе умудрились остаться только относительно недорогие (ибо абсолютно бюджетных машин у нас сейчас просто нет) бензиновые автомобили — Solaris, Jetour и Belgee.

При этом продажи электромобилей рухнули на 69%, гибридов — на 41%. Совокупная их реализация составила немногим больше 11 000 экземпляров — мизер от общего объема даже изрядно скукожившегося рынка. Лидер «электрозабега» Zeekr сохранил свою первую позицию, но его результат ухудшился аж на 76,1%. Все это отнюдь не временные трудности — продажи электрокаров разного типа и вида в РФ стабильно находятся в минусе уже девять месяцев подряд.

НЕ В ТО ВРЕМЯ, НЕ В ТОМ МЕСТЕ

Как надо действовать на рынке, стремительно летящем в пропасть? Ни за что не угадаете: нужно выводить новые бренды, причем никому доселе не известные, причем очень премиальные и дорогие, причем в самом неконкурентоспособном сегменте.

«Именно так ведут себя порядочные женщины», — Бабс Баберлей, «Здравствуйте, я ваша тетя!».

Фото производителя.

Действительно, сложно подобрать лучший момент для демонстрации в России нового китайского бренда, от несчетного количества которых и без того в глазах рябит. Правда, у руководства новоявленной марки Exlantixхватило ума не влезать на российский рынок с чистым электромобилем, а для начала произвести пристрелочный выстрел гибридом.

Впрочем, как показывает приведенная выше статистика, это кардинально дела не меняет, ибо и гибриды сейчас явно не в фаворе. Даже пару сотен машин в месяц пристроить будет невероятно трудно. Учитывая же то, насколько китайцы наплевательски относятся к рекламе своих продуктов и как они бессовестно задирают цены, и этот объем в обозримом будущем недостижим. Очевидно, что прочный бизнес на такой базе не построишь, здесь можно вести речь максимум о краткосрочной спекуляции на новизне предложения.

ПРИШЕЛЕЦ ИЗ НЕПРИЯТНОГО БУДУЩЕГО

Расскажем вкратце, что из себя представляет пресловутый Exlantix ET. Снаружи он напоминает некую обтекаемую гондолу из неприятного обезличенного будущего с щелями-бойницами, куда запрятана светотехника. Дизайном своего экстерьера кроссовер обязан Пьеру Луиджи Феррари, проработавшему на Chery всего пару лет и уже сбежавшему в Geely.

Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, включающей в себя 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора — спереди мощностью 145 кВт, и сзади — 195 кВт. Другими словами, их совокупная мощность составляет 469 л.с. Производителем заявляется запас хода в 1180 км, что традиционно вызывает сильные сомнения, особенно если учесть особенности отечественного климата.

Фото производителя.

Из другого оборудования следует обратить самое пристальное внимание на «интеллектуальную» пневматическую подвеску. Девайс и у проверенных-то временем брендов не отличается долговечностью, а уж в китайском исполнении однозначно будет источником головных болей в самые кратчайшие сроки. Эта боль, несомненно, наложится на головотяпство с поставкой нужных запчастей при отсутствии каталогов и достаточного количества складов на территории России, присущее большинству китайских марок.

КОМУ ОНО НАДО?

Путь суббренда Exlantix в Россию был долог и тернист. Новую линейку компания собиралась представить еще летом 2023 года, причем позиционировала ее исключительно как электрическую. Не сложилось. Затем было объявлено о начале продаж электромобилей Exlantix ES с лета 2024 года. Опять не повезло.

Сейчас этот седан грозятся привезти только будущим летом, а пока предлагают кроссовер ET, причем неожиданно гибридный и причем только по предзаказу. Сколько его придется ждать вживую, учитывая непростую предысторию марки в России — вопрос темный.

Ну и la question finale. Кому собираются маркетологи впарить недешевый товар неочевидного качества? Андрей Чернышков, бренд-директор Exeed и Exlantix в России в интервью Forbes сообщил следующее:

Фото производителя.

— Важно помнить, что Exeed и Exlantix — это премиальные бренды, поэтому моя основная задача — сохранение премиального позиционирования и непрерывный поиск покупателя, который остался бы доволен машиной...

Наши потенциальные клиенты — это люди, которые имеют опыт вождения автомобилей премиум-сегмента. Что касается электромобилей, то это история для крупных городов, там, где уже есть зарядная инфраструктура или возможность установить зарядную станцию...

Итак, выводим новый, стопятисотый бренд, но поиском целевой аудитории займемся попозже. Ну и рассчитываем сделать кассу на толстосумах из столиц. Что ж, вот такая оригинальная маркетинговая стратегия.

В общем, покупая Exlantix ET за 4 с лишним миллиона — на мой взгляд, бешеные деньги для китайской автотехники, пусть даже и позиционируемой как «премиальная» — стоит готовиться к тому, что проблем он принесет куда больше, чем удовольствия от вождения.