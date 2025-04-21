Российский офис Haval опроверг уход своего суббренда Ora из России

Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что марка Ora не собирается уходить с российского рынка. Электромобили по-прежнему доступны для покупки в нашей стране всем желающим. Для приобретения можно обратиться в любой дилерский центр Tank — еще одной дочки Great Wall. Там же осуществляется послепродажное обслуживание.

Но продажи этих китайских электрокаров у нас действительно скромные

Об этом порталу «АвтоВзгляд» рассказали в российском офисе Haval, который, помимо прочего, отвечает и за марку Ora. Представители компании подчеркнули, что информация об уходе «электрического» бренда с отечественного рынка не соответствует действительности.

Несколько дней назад автомобильный портал Drom.ru сообщил, что сотрудники компании «Хавейл Мотор Рус», являющейся официальным дистрибьютором Ora, призвали ее дилеров распродать склады и не рассчитывать на новые поставки машин. В дальнейшем электронных писем партнерам о закрытии марки не присылали, но уход «Оры» из нашей страны якобы подтверждался в формате дистанционных встреч. Провал бренда объяснили слабыми потребительскими качествами машин. А именно — быстро разряжающейся в зимний сезон батареей хэтча 03, который является единственной представленной у нас моделью «Оры».

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», за первый квартал 2025 года продажи новых электромобилей в России упали на 69%. Однако Ora вошла в пятерку самых востребованных брендов, реализовав 133 машины.

Напомним, портал «АвтоВзгляд» оценил все плюсы и минусы электрохэтчбека Ora 03, проведя его тест-драйв осенью прошлого года.