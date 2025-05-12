Глава Toyota: массовый переход на электромобили навредит экологии и экономике

В то время как мировой автопром активно переходит на электромобили, Toyota продолжает делать ставку на гибридные технологии. По мнению главы компании, полный отказ от двигателей внутреннего сгорания не является единственным путем к нейтральности углеродного следа.

Акио Тойода, председатель совета директоров компании Toyota, в своем интервью для Automotive News сообщил, что, по его мнению, электромобили не всегда экологичнее гибридов, особенно в тех странах, где основным источником электроэнергии являются уголь и газ. Он подчеркнул, что за последние 25 лет Toyota продала 27 миллионов гибридов, что по эффекту снижения выбросов сопоставимо с 9 миллионами электрокаров.

Однако если бы компания выпустила такое количество электрических автомобилей в Японии, где значительная часть энергии производится на ТЭЦ, то углеродный след только увеличился бы. Кроме того, производство аккумуляторов и недостаточная развитость инфраструктуры в ряде регионов делают гибриды более практичным решением.

Несмотря на критику развития электромобильного направления, Toyota придерживается разносторонней стратегии. Помимо гибридов, компания инвестирует в водородные технологии, заряжаемые гибридные автомобили и в способы синтезировать топливо. Тойода уверен, что будущее — за разнообразием решений, а не за тотальной электрификацией. Он также предупредил, что резкий отказ от ДВС может поставить под угрозу миллионы рабочих мест в автопроме.