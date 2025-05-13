За январь-апрель 2025 года спрос на электромобили в России сократился втрое

Всего за первые четыре месяца в России было продано 2647 новых электромобилей, что в три раза меньше, чем в январе-апреле 2024-го, когда дилеры реализовали 8126 «батарейных» машин. Чаще всего наши сограждане, что неудивительно, приобретали авто китайского производства.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграм-канале сообщил, что лидером продаж стал китайский Zeekr 001 с результатом 518 реализованных экземпляров, за которым следуют Avatr 11 (218 шт.) и Evolute I-Pro (208 шт.).

Среди новых участников рынка выделяется Xiaomi SU7, появившийся в России в июне 2024 года и занявший девятую строчку рейтинга с показателем в 78 проданных авто. Также в топ-10 вошли недавно дебютировавшие Zeekr 7X (142 шт.) и Geely EX5 (98 шт.), официальная премьера которого состоялась в марте текущего года. Эти модели пока демонстрируют скромные результаты, но их потенциал еще предстоит оценить.

Примечательно, что отечественный «Москвич 3е» смог занять четвертое место с 181 проданным электрокаром, обогнав ряд китайских конкурентов. Однако общее падение рынка вызывает вопросы о перспективах развития электротранспорта в России — особенно на фоне активного роста рынка прошлого года.

При этом появление новых моделей — таких, как Geely EX5 и Zeekr 7X — показывает, что производители все еще видят потенциал в российском рынке, несмотря на его текущее состояние.