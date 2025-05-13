450

В России заработал официальный сайт отечественного автобренда Eonyx

Такие шильдики получат компактные электрокары

Марка Eonyx, созданная калининградским заводом «Автотор», обзавелась официальным сайтом, где представлены две первые модели.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В России заработал официальный сайт отечественного автобренда Eonyx

На данный момент известно, что на «Автоторе» наладят серийный выпуск квадрициклов класса L7. Это будут мини-кары, в основном предназначенные для работников служб доставки, аэропортов, санаторно-курортных и промышленных комплексов.

Полностью российскими автомобильчики Eonyx назвать нельзя. Завод-изготовитель не скрывает некого технологического партнерства, но не сообщает подробностей, обещая высокий уровень локализации. Пока вниманию покупателей предлагаются трехдверный хэтчбек M2 и грузовичок Profi. Первый является копией китайского Today Sunshine M2, второй — Luqi EV600.

Новоиспеченные электрокары оснащаются маломощными электродвигателями, отдача которых составляет от 6 до 10 л.с. На одной полной зарядке запас хода должен достигать 130 км.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда «Автотор» впервые показал электрокары Eonyx.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует