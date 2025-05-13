В России заработал официальный сайт отечественного автобренда Eonyx

На данный момент известно, что на «Автоторе» наладят серийный выпуск квадрициклов класса L7. Это будут мини-кары, в основном предназначенные для работников служб доставки, аэропортов, санаторно-курортных и промышленных комплексов.

Полностью российскими автомобильчики Eonyx назвать нельзя. Завод-изготовитель не скрывает некого технологического партнерства, но не сообщает подробностей, обещая высокий уровень локализации. Пока вниманию покупателей предлагаются трехдверный хэтчбек M2 и грузовичок Profi. Первый является копией китайского Today Sunshine M2, второй — Luqi EV600.

Новоиспеченные электрокары оснащаются маломощными электродвигателями, отдача которых составляет от 6 до 10 л.с. На одной полной зарядке запас хода должен достигать 130 км.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда «Автотор» впервые показал электрокары Eonyx.