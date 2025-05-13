Российский электрокар «Атом» успешно прошел первый цикл краш-тестов

Разбивая «Атом» на сертификационных краш-тестах, разработчики убедились, что их детище соответствует целевым показателям по защите пассажиров. При имитации ДТП кузов сумел сохранить жизненное пространство для людей и защитить от повреждений батарею.

«Атом» тестировали, опираясь на международные стандарты безопасности. Электромобилю провели фронтальные и боковые краш-тесты, плюс новинку проверили в контексте защиты пешеходов. Основной целью испытаний было подтверждение эффективности конструкции кузова и запуск калибровки систем пассивной безопасности. Для дизайна электромобиля, лишенного стойки «Б», это стало значимым этапом.

Отечественный электрокар успешно «пережил» лобовое столкновение со стеной, боковые удары о столб, а также тест на травмоопасность капота при ударе головой. В ходе имитации заднего удара прошли проверку сиденья и подголовники, на низкоскоростных тестах показала себя активация подушек безопасности и ремней.

Теперь «Атому» предстоит пройти еще два раунда испытаний. Планируется разбить уже серийные машины по методикам C-NCAP, ARCAP и RCAR, плюс опрокидывание и не только.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что электромобиль «Атом» прошел испытания улицами Москвы.