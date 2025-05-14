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Никакая не замена: глава Toyota честно оценил печальное будущее электромобилей

Многоопытного японца сложно упрекнуть в предвзятости

Намедни Акио Тойода — президент Toyota — «расставил точки» и назвал вещи своими именами: электромотор не заменит двигатель внутреннего сгорания, но способен составить ему «местную» конкуренцию. Японец по факту высказал то, что не смогли себе позволить «опьяненные» экологическими нормами и, с высокой долей вероятности, большими деньгами лоббистов, например, европейские автопроизводители. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

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Автор
Эдуард Раскин

Изображение Никакая не замена: глава Toyota честно оценил печальное будущее электромобилей

Шеф «Тойоты» сказал, как отрезал: настоящие спорткары должны оснащаться двигателем внутреннего сгорания, так как запах бензина и рев мотора — истинная причина их покупки. А никакая не скорость. Переводим: «электрошуршалки» в могилу нас сведут, поскольку клиент желает драйва, а драйв — это и звук, и запах. Ну и скорость, наконец. Именно в такой последовательности.

Так же президент главной японской автомобильной корпорации подчеркнул, что длительность зарядки и ограничение дальности хода — существенные причины отказаться от покупки электромобиля. Toyota, конечно, продолжит развитие электрического сегмента (в частности, разработку купе FT-Se, которое должна «брать сотню» за 3 секунды и развивать 250 км/ч), однако на конвейере должен быть баланс между бензобаком и батарейкой.

Стоит сказать японцу «спасибо» за искренность, потому что последние несколько лет автомобильный рынок напоминал истеричку, по нескольку раз в час шатающуюся «из огня да в полымя»: сначала все бежали за элекромобилями, потом, с не меньшей скоростью, строго от них. И так — по нескольку раз в день. Утрирую, конечно, но суть — не меняется: мановением чьего-то очень властного пера перевернуть культуру автомобилизации по всему миру невозможно.

Фото портала «АвтоВзгляд».
Фото портала «АвтоВзгляд».

Не делается это за столь короткий срок, да и, будем честны, столь сырым еще продуктом. Современный электромобиль — хорош, но не безгрешен: он долго заряжается, самих станций -мало, а дальность хода не сопоставима с обычной бензиновой и, тем более, дизельной машиной. Истерика же вокруг повальной «электрификации» лишь усугубила имеющиеся проблемы электрокаров: ни сами эти ТС, ни пользователи в массе своей к столь широкому применению нового вида двигателя оказались не готовы. Опускаем занавес?

Не совсем. Нет сомнений, что определенную нишу в потребительской иерархии электромобили способны занять уже сейчас: опыт Китая предельно ясно подтверждает, что идея с электротакси — дельная. Коммерческий транспорт — доставка «последней мили» — тоже вполне разумная мысль, особенно с учетом возможности поставить условную «еГазель» на ночную зарядку по ночному же тарифу у себя на базе.

Но в частное пользование, тем более единственной машиной на семью, брать «электричку» — утопия! Не сейчас и даже не завтра такое физически невозможно: вы расскажите какому-нибудь европейскому адепту электромобилей про еженедельную поездку в деревню километров за 150 от Москвы. И последите за его глазами — вот будет портрет!

А потом еще добавьте, что отключение электроэнергии — не слишком популярное, но в целом бытовое событие, которое в целом ничего не меняет. Если человек честен — он признает: вам нужна обычная машина. Обычная, нормальная машина, а не электромобиль.

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