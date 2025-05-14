Никакая не замена: глава Toyota честно оценил печальное будущее электромобилей

Намедни Акио Тойода — президент Toyota — «расставил точки» и назвал вещи своими именами: электромотор не заменит двигатель внутреннего сгорания, но способен составить ему «местную» конкуренцию. Японец по факту высказал то, что не смогли себе позволить «опьяненные» экологическими нормами и, с высокой долей вероятности, большими деньгами лоббистов, например, европейские автопроизводители. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Шеф «Тойоты» сказал, как отрезал: настоящие спорткары должны оснащаться двигателем внутреннего сгорания, так как запах бензина и рев мотора — истинная причина их покупки. А никакая не скорость. Переводим: «электрошуршалки» в могилу нас сведут, поскольку клиент желает драйва, а драйв — это и звук, и запах. Ну и скорость, наконец. Именно в такой последовательности.

Так же президент главной японской автомобильной корпорации подчеркнул, что длительность зарядки и ограничение дальности хода — существенные причины отказаться от покупки электромобиля. Toyota, конечно, продолжит развитие электрического сегмента (в частности, разработку купе FT-Se, которое должна «брать сотню» за 3 секунды и развивать 250 км/ч), однако на конвейере должен быть баланс между бензобаком и батарейкой.

Стоит сказать японцу «спасибо» за искренность, потому что последние несколько лет автомобильный рынок напоминал истеричку, по нескольку раз в час шатающуюся «из огня да в полымя»: сначала все бежали за элекромобилями, потом, с не меньшей скоростью, строго от них. И так — по нескольку раз в день. Утрирую, конечно, но суть — не меняется: мановением чьего-то очень властного пера перевернуть культуру автомобилизации по всему миру невозможно.

Фото портала «АвтоВзгляд».

Не делается это за столь короткий срок, да и, будем честны, столь сырым еще продуктом. Современный электромобиль — хорош, но не безгрешен: он долго заряжается, самих станций -мало, а дальность хода не сопоставима с обычной бензиновой и, тем более, дизельной машиной. Истерика же вокруг повальной «электрификации» лишь усугубила имеющиеся проблемы электрокаров: ни сами эти ТС, ни пользователи в массе своей к столь широкому применению нового вида двигателя оказались не готовы. Опускаем занавес?

Не совсем. Нет сомнений, что определенную нишу в потребительской иерархии электромобили способны занять уже сейчас: опыт Китая предельно ясно подтверждает, что идея с электротакси — дельная. Коммерческий транспорт — доставка «последней мили» — тоже вполне разумная мысль, особенно с учетом возможности поставить условную «еГазель» на ночную зарядку по ночному же тарифу у себя на базе.

Но в частное пользование, тем более единственной машиной на семью, брать «электричку» — утопия! Не сейчас и даже не завтра такое физически невозможно: вы расскажите какому-нибудь европейскому адепту электромобилей про еженедельную поездку в деревню километров за 150 от Москвы. И последите за его глазами — вот будет портрет!

А потом еще добавьте, что отключение электроэнергии — не слишком популярное, но в целом бытовое событие, которое в целом ничего не меняет. Если человек честен — он признает: вам нужна обычная машина. Обычная, нормальная машина, а не электромобиль.