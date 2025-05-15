Changan представил новый электрокар Nevo C390

Changan раскрыл подробности о новом электромобиле суббренда Nevo — модели C390. Среди других она выделяется необычно сдержанным для китайского рынка дизайном с плавными линиями кузова и минималистичной светотехникой.

Cедан выйдет на рынок во второй половине 2025 года

Как сообщает портал Cnevpost, при длине 4,88 метра и колесной базе 2,92 метра автомобиль построен на современной платформе SDA с 800-вольтовой архитектурой, что обещает быструю зарядку и высокую энергоэффективность. При этом пока что производитель не раскрывал технические характеристики силовой установки электрокара.

Разработанный под руководством бывшего вице-президента Volkswagen Group Клауса Зицеры, автомобиль вызвал волну положительных отзывов в китайских соцсетях. В целом дизайн модели заметно выделяется на фоне других автомобилей Changan своей сдержанностью, больше напоминая автомобили европейских производителей.

Ожидается, что серийная версия поступит в продажу во второй половине 2025 года, пополнив линейку Nevo, которая уже включает модели A05, A07, Q05, Q07, E07 и K50. А сам суббренд Nevo, напомним, был запущен летом 2023 года.