Электрический лифтбэк Lotus Emeya S пополнил автопарк полиции Дубая

Стражи порядка собираются патрулировать с помощью 612-сильного Lotus Emeya S окрестности основных достопримечательностей столицы ОАЭ. Наверняка автомобиль будет мелькать у Бурдж-Халифы и бульвара Мохаммеда бин Рашида.

Электрокар Lotus Emeya S приводит в движение двухмоторная силовая установка, обеспечивающая разгон до «сотни» всего за 4,15 секунды. Можно рассчитывать на тягу в 710 Нм, максимальная скорость ограничена отметкой 249 км/ч. Емкость батареи составляет 102 кВтч, на одной зарядке лифтбэк должен проезжать от 498 до 609 км.

Преступникам будет трудно скрыться от прыткого Emeya S в полицейской ливрее, но погони вряд ли станут ежедневными. Согласно оперативной стратегии местных стражей закона, подобная автоэкзотика главным образом предназначена для привлечения внимания.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что японской полиции бесплатно достался суперкар-гибрид Honda NSX.