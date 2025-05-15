1200

Xpeng анонсировал новое поколение электрического седана P7

Автомобиль выйдет на рынок уже в 2025 году

Китайский производитель электромобилей объявил о скором запуске второго поколения своего седана P7, несмотря на резкое падение продаж текущей версии. Новинка получила радикально переработанный дизайн и современную 800-вольтовую платформу. В числе прочих бонусов — улучшенные характеристики и ускоренный процесс зарядки.

Поделиться
Автор
Александр Проневский

Изображение Xpeng анонсировал новое поколение электрического седана P7

Привлекая внимание потенциальных покупателей будущей новинки, Xpeng опубликовал первые снимки P7 второго поколения. Надо сказать, четырехдверное электрокупе выглядит крайне необычно и довольно футуристично.

При этом производитель пока не раскрыл технические характеристики и внутреннее оснащение модели. Ожидается, что серийное производство начнется уже в этом году, а цены останутся на уровне предшественника — около 2,8 млн рублей по текущему курсу.

Выход нового P7 станет важным тестом для Xpeng, поскольку продажи предыдущей версии резко сократились — с 60 тысяч в 2021-2022 годах до менее чем 1 тысячи экземпляров за первые четыре месяца 2025 года.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует