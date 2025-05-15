Xpeng анонсировал новое поколение электрического седана P7

Китайский производитель электромобилей объявил о скором запуске второго поколения своего седана P7, несмотря на резкое падение продаж текущей версии. Новинка получила радикально переработанный дизайн и современную 800-вольтовую платформу. В числе прочих бонусов — улучшенные характеристики и ускоренный процесс зарядки.

Автомобиль выйдет на рынок уже в 2025 году

Привлекая внимание потенциальных покупателей будущей новинки, Xpeng опубликовал первые снимки P7 второго поколения. Надо сказать, четырехдверное электрокупе выглядит крайне необычно и довольно футуристично.

При этом производитель пока не раскрыл технические характеристики и внутреннее оснащение модели. Ожидается, что серийное производство начнется уже в этом году, а цены останутся на уровне предшественника — около 2,8 млн рублей по текущему курсу.

Выход нового P7 станет важным тестом для Xpeng, поскольку продажи предыдущей версии резко сократились — с 60 тысяч в 2021-2022 годах до менее чем 1 тысячи экземпляров за первые четыре месяца 2025 года.