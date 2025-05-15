Xiaomi SU7 Max смог пережить столкновение с грузовиком

Впечатляющее ДТП с участием электрического седана Xiaomi SU7 Max наглядно подтвердило высокий уровень его безопасности. Припаркованный автомобиль был раздавлен грузовиком, упавшим с возвышенности, но сохранил структурную целостность пассажирского отсека, позволив открыть все двери и даже активировать электронные системы после аварии.

Как сообщает CarNewsChina, несмотря на катастрофические внешние повреждения, включающие смятый кузов, разбитые стекла и оторванные бампера, критически важные элементы конструкции выдержали удар. Как показало расследование, произошло это благодаря использованию высокопрочных материалов при производстве авто: 90,1% кузова выполнено из стальных и алюминиевых сплавов, а наиболее ответственные узлы способны выдерживать нагрузку до 2000 МПа.

Особое внимание инженеры Xiaomi уделили защите пассажирского отсека — стойки и дверные балки изготовлены из сверхпрочной стали, что обеспечило жесткость конструкции. Владелец разбитого автомобиля, опубликовавший кадры аварии в соцсетях, был настолько впечатлен, что пообещал купить новую модель SU7 (старый автомобиль все же не подлежал ремонту).