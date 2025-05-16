Средняя цена новых гибридов на авторынке России упала на 600 000 рублей

Отечественный рынок гибридных машин продолжает расти. За последние два года их доля увеличилась с 1% до 4,5%. Этот сегмент начал активно развиваться с конца 2023-го.

Согласно исследованию сервиса «Авто.ру Бизнес», в нашей стране медианная планка стоимости гибридов на первичке опустилась на 600 000 рублей, достигнув отметки в 8 млн «деревянных», что эксперты связали с обилием доступных моделей из КНР, наводнивших Россию.

Кстати, в середине весны «поднебесные» гибриды заняли 88% отечественного рынка, а «японцам» досталось 6,5%. В свою очередь, маркам из Европы удалось отвоевать 2,7%, российским — только 2%. Опираясь на количество зарегистрированных моделей, аналитики выяснили, что популярнее других моделей в РФ оказались Lixiang L7 и L6. Между ними смог затесаться Voyah Free.