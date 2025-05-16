Zeekr назвала сроки выхода на рынок гибридного кроссовера 8X

Новый кроссовер «поднебесной» премиальной марки Zeekr, специализирующейся на производстве гибридов и электромобилей, появится на рынке КНР в четвертом квартале 2025 года.

Об этом сообщает ресурс Cnevpost, ссылаясь на главу «Зикра» Энди Ана. По словам топ-менеджера, компания готовится представить более компактную и дешевую версию гибридного 9X, который показали широкой общественности в рамках последнего мотор-шоу в Шанхае.

Скорее всего, Zeekr 8X официально дебютирует намного раньше своего рыночного запуска. Здесь можно провести параллель с флагманской «девяткой» — ее уже показали, но реализация запланирована только на третий квартал.

К сожалению, подробности о технической начинке 8X пока неизвестны. Но, опять же, глядя на 9X, можно предположить, что Zeekr выкатит еще один мощный гибрид.

Напомним, что корреспонденты портала «АвтоВзгляд», работавшие на Шанхайском автосалоне-2025, уже довольно подробно рассказали о особенности Zeekr 9X, увидев его своими глазами.