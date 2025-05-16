307

Zeekr назвала сроки выхода на рынок гибридного кроссовера 8X

Индекс новинки впервые озвучили официально

Новый кроссовер «поднебесной» премиальной марки Zeekr, специализирующейся на производстве гибридов и электромобилей, появится на рынке КНР в четвертом квартале 2025 года.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Zeekr назвала сроки выхода на рынок гибридного кроссовера 8X

Об этом сообщает ресурс Cnevpost, ссылаясь на главу «Зикра» Энди Ана. По словам топ-менеджера, компания готовится представить более компактную и дешевую версию гибридного 9X, который показали широкой общественности в рамках последнего мотор-шоу в Шанхае.

Скорее всего, Zeekr 8X официально дебютирует намного раньше своего рыночного запуска. Здесь можно провести параллель с флагманской «девяткой» — ее уже показали, но реализация запланирована только на третий квартал.

К сожалению, подробности о технической начинке 8X пока неизвестны. Но, опять же, глядя на 9X, можно предположить, что Zeekr выкатит еще один мощный гибрид.

Напомним, что корреспонденты портала «АвтоВзгляд», работавшие на Шанхайском автосалоне-2025, уже довольно подробно рассказали о особенности Zeekr 9X, увидев его своими глазами.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует