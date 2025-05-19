Xiaomi анонсировала электрический кроссовер YU7

Компания Xiaomi подтвердила проведение специального мероприятия 22 мая, на котором представит свой первый электрический кроссовер — YU7. Уже сейчас желающие могут оставить предзаказ через фирменный сервис бронирования. Стоимость авто будет варьироваться в пределах 300-400 тысяч юаней, что в пересчете на рубли составляет приблизительно от 3,3 до 4,5 млн.

Новинка появится в продаже летом, а прием предзаказов уже открыт

Как сообщает телеграмм-канал «Китайские автомобили», модель получила внушительные габариты: длина почти 5 метров, ширина около 2 метров и колесная база в 3 метра.

В зависимости от комплектации кроссовер будет оснащаться одним или двумя электродвигателями, предлагая мощность от 320 до 691 л.с. Максимальная заявленная дальность хода достигает 770 км, что весьма неплохо.

Ранее Xiaomi уже заявляла о планах по расширению своего присутствия на автомобильном рынке, и выход YU7 станет важным шагом в этом направлении. По предварительным данным, серийные поставки новинки начнутся в начале лета этого года.