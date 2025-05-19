В Китае стартовали продажи обновленного седана Exlantix ES

В Китае обновили четырехдверный электрокар Exlantix ES. Главной «фишкой» стал более мощный процессор для мультимедийного комплекса — подразумевается чип Snapdragon 8295P.

Как сообщает новостной телеграм-канал ресурса «Китайские автомобили», после обновления Exlantix ES обойдется покупателям в 2,1-3 млн рублей в пересчете с юаней на «деревянные».

Мощность силовой установки седана составляет от 313 до 480 л.с. «Китаец» способен проехать на одном полном заряде до 710 км. Габариты — 4945х1978х1467 мм, размер колесной базы достигает 3000 мм.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России существенно обновится линейка автомобилей Exeed. К нам приедут три «альтернативные» модели, в числе которых будет и Exlantix ES. Подробности о версии для нашей страны были раскрыты в конце марта.