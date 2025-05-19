Россияне рассказали, что, по их мнению, тормозит развитие рынка электрокаров

Основным тормозом рынка электромобилей в нашей стране оказалась зарядная инфраструктура, судя по опросу населения, проведенному 17 и 18 мая. Вторым фактором по значимости стала цена.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, 57% респондентов считают главной проблемой инфраструктуру, а 34% раскритиковали стоимость «зеленых» авто. Их прайс продолжает существенно опережать бензиновые аналоги.

Еще 22% опрошенных уверены, что у нас плохо продаются электрокары из-за боязни всего нового и неизвестного. Столько же респондентов сочли подобные машины тупиковой веткой развития автомобильной промышленности. Отсутствие массовых моделей взволновало всего 8% участников опроса.

Судя по комментариям, россияне не хотят пересаживаться на автомобили с электромоторами, поскольку считают такой транспорт неполноценным. Многие уверены, что электромобили предназначены исключительно для передвижений в городской черте.