Электрический кроссовер Geely EX5 встал на конвейер завода «Белджи»

Совсем недавно стало известно, что Geely EX5 белорусской сборки получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), а теперь местные СМИ сообщают, что серийное производство модели на предприятии уже стартовало. Официальная презентация кроссовера в республике состоится совсем скоро.

В беседе с агентством «Белта» глава «Белджи» Геннадий Свидерский рассказал, что новый кроссовер Geely EX5 стал первым электрическим «китайцем», собранным на предприятии и получившим белорусский VIN-код. В перспективе ожидается крупноузловая сборка, разработаны соответствующие программы.

Пока «электричку», напоминающую внешне бензиновый Atlas, выпускают по системе DKD — налажено мелкоузловое производство. На сегодняшний день с конвейера сошли 165 экземпляров, которые уже отправили в дилерские шоу-румы.

Компактный EX5 получил 218-сильную силовую установку, SUV способен проехать на одной полной зарядке 430 км. Водительские ассистенты и навигация русифицированы.

В перспективе «Белджи» приступит к сборке еще двух новинок. Одна из них будет гибридной, а другая — бюджетной «электричкой».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что электрокроссовер Geely EX5 прошел сертификацию. Появился шанс, что модель станет более доступной для покупателей из России. А пока у нас просят за нее не меньше 4,1 млн рублей.