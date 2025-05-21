В Китае заметили XPeng P7 с дверями-ножницами

В соцсетях появились фото и видео нового электрического седана XPeng P7 с необычной конструкцией дверей. И хотя обновленный дизайн модели уже был представлен ранее, версия с дверями-ножницами официально не анонсировалась.

Портал «Китайские автомобили» рассказал, что подобное решение уже знакомо покупателям по P7i Wing Edition с вертикально поднимающимися дверями. Однако такой автомобиль стоит почти 300 тысяч юаней (около 3,2 млн в пересчете на рубли), что значительно выше средней цены на электромобили в КНР. Несмотря на «кусачую» стоимость, у XPeng пока нет прямых конкурентов, предлагающих аналогичный дизайн.

В то же время остается вопрос, насколько такое решение будет востребовано на рынке, учитывая влияние необычных дверей на конечную стоимость автомобиля. Пока компания не делала никаких заявлений ни о технических особенностях, ни о сроках выхода новой версии.

А вообще, подобные дизайнерские решения редко становятся массовыми, но помогают брендам привлекать внимание к своим технологическим возможностям. Дальнейшее развитие этой концепции будет зависеть от планов XPeng по расширению линейки.