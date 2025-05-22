Илон Маск заявил, что лишь смерть разлучит его с компанией Tesla

Несмотря на недовольство некоторых акционеров, Маск продолжает укреплять свои позиции в Tesla. Как сообщил портал Carscoops, он намерен увеличить свою долю в компании с текущих 13% до 25% с целью обезопаситься от давления со стороны инвесторов. По словам Маска, это не вопрос финансовой выгоды, а гарантия стабильности бизнеса.
Ранее в СМИ появилась информация, что совет директоров Tesla, недовольный руководством, якобы искал замену Маску из-за его активного участия в политике и близкой дружбы с Дональдом Трампом. Однако и компания, и сам предприниматель опровергли эти слухи. Маск признал, что в прошлом году потратил значительные суммы на политические кампании, но теперь намерен сократить подобные расходы, так как больше не видит в них необходимости.
И хотя критики обвиняют Маска в рассеянном внимании из-за его многочисленных проектов, нельзя умалять его роль в превращении Tesla из нишевого производителя в одного из лидеров автомобильной отрасли. Его амбиции по-прежнему связаны с компанией, и, судя по всему, он не готов передавать бразды правления в чужие руки. Вопрос остается лишь в том, как это отразится на будущем бренда в условиях растущей конкуренции и стремительно меняющихся рыночных реалий.