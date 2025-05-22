Илон Маск заявил, что лишь смерть разлучит его с компанией Tesla

Во время выступления на Катарском экономическом форуме предприниматель подтвердил, что не планирует оставлять пост генерального директора Tesla. Он заявил, что останется во главе компании еще как минимум пять лет, если только не произойдет «непредвиденных обстоятельств».

Несмотря на недовольство некоторых акционеров, Маск продолжает укреплять свои позиции в Tesla. Как сообщил портал Carscoops, он намерен увеличить свою долю в компании с текущих 13% до 25% с целью обезопаситься от давления со стороны инвесторов. По словам Маска, это не вопрос финансовой выгоды, а гарантия стабильности бизнеса.

Ранее в СМИ появилась информация, что совет директоров Tesla, недовольный руководством, якобы искал замену Маску из-за его активного участия в политике и близкой дружбы с Дональдом Трампом. Однако и компания, и сам предприниматель опровергли эти слухи. Маск признал, что в прошлом году потратил значительные суммы на политические кампании, но теперь намерен сократить подобные расходы, так как больше не видит в них необходимости.

И хотя критики обвиняют Маска в рассеянном внимании из-за его многочисленных проектов, нельзя умалять его роль в превращении Tesla из нишевого производителя в одного из лидеров автомобильной отрасли. Его амбиции по-прежнему связаны с компанией, и, судя по всему, он не готов передавать бразды правления в чужие руки. Вопрос остается лишь в том, как это отразится на будущем бренда в условиях растущей конкуренции и стремительно меняющихся рыночных реалий.