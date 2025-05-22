Рынок подержанных электрокаров в России просел на 14%

В середине весны россияне купили 960 электромобилей с пробегом. Продажи снизились на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Лидерство в марочном рейтинге принадлежит «Ниссану», сумевшему откусить 37-процентную долю рынка подержанных электромобилей в нашей стране — своих хозяев нашли 357 «японцев». Вторую строчку занял «поднебесный» Zeekr, реализовавший 146 своих «электричек», китайцы вышли в плюс на 34%. Тройку лидеров замыкает американская Tesla, «сплавившая» 127 экземпляров. Кстати, по сравнению с прошлым годом, ее популярность рухнула больше, чем вдвое.

Отметим, что в первую пятерку вошел отечественный бренд Evolute, чьи продажи выросли на 65% за счет 38 реализованных электрокаров. Пятым идет Volkswagen, просевший на 31%, несмотря на аналогичный уровень спроса.

Пьедестал почета в списке моделей по-прежнему остается за Nissan Leaf. Показатель в апреле — 344 перепроданные единицы. В топ-5 аналитики также включили Zeekr 001, Tesla Model 3 и Model Y, в конце списка оказался Hongqi E-HS9.

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