В России обновили сертификацию микрокара Yoyo, напечатанного на 3D-принтере

Выпуском электрического микрокара XEV Yoyo занимается совместное итальяно-гонконгское предприятие. Покупатели могут рассчитывать на пиковую мощность всего в 20 л.с. и двухместный салон.

Похоже, «элетричку» снова попытаются вывести на наш рынок

Как выяснил портал «Китайские автомобили», проведя мониторинг реестра Росстандарта, Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Yoyo обновила новоиспеченная компания «Эллесете». Крошка на электротяге примечательна тем, что все ее внешние пластиковые панели изготовлены методом 3D-печати. Длина микрокара составляет 2495 мм, ширина — 1500 мм.

Напомним, Yoyo уже удалось успешно сертифицировать в нашей стране в октябре 2022 года. Тогда проектом занимались несколько итальянцев, создавших фирму «Куаттро Моторс Рус». В итоги все кончилось ничем. В начале 2025-го в Арбитражный суд Калужской области поступило заявление от Сбербанка о банкротстве упомянутой организации. Однако ее гендиректор решил не сдаваться, и создал весной «Эллесете». Бизнесмен явно надеется довести проект до конца.

Ранее портал «АвтоВгляд» подробнее расписал, что из себя представляет Yoyo.