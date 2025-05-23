Печальная судьба электромобиля «Атом»: продажи электрокаров упали ниже плинтуса

Общемировая тенденция снижения спроса на элетротягу затронула и Россию: продажи подержанных «электричек» упали на 14%, а новых — и вовсе более чем на 60%. Разлюбили? Переоценили? И что самое важное: каким будет спрос на заявленный к июлю российский электрокар «Атом»? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Чудны дела твои, Господи: еще год назад именно наличие электромотора говорило о глобальной инновационности и феноменальной успешности не столько автомобиля, сколько его владельца. А сегодня, на фоне официального «захода» в Россию главного ньюсмейкера гибридного сегмента — Li Xiang — тональность поменялась на противоположную: скажем нет электромотору — лучше вместе купим «шеснарь»!

Звучит немного по-детски, если честно, ведь речь про машину, а не про футболку или новый смартфон, но пейзаж выглядит именно так: божественный ДВС давит богомерзкую «электричку» на всех фронтах. Осталось только понять: почему и что будет дальше? Во-первых, электромобиль не убедил. Ни отечественного, ни даже зарубежного покупателя, ведь долгая зарядка и ограниченный «радиус действия» не смогли перебить никакие льготы при его покупке.

А их повсеместно еще и отменять вздумали, что, кстати, с высокой вероятности дойдет и до наших широт. В той же Европе, уже не цветущей, обладатель изначально дорого ТС, заправка, извините, зарядка которого связана с целым рядом дополнительных сложностей, внезапно оказался один на один с ценой киловатта электричества в 120 рублей. Долго, сложно, да еще и дорого! Вот тебе раз!

Фото портала «АвтоВзгляд».

Во-вторых, беда кроется не столько в малом ресурсе батареи, долго на самом-то деле она служит, дольше, чем кузов, а в низкой остаточной стоимости транспортного средства на фоне изначально высокой цены. Продать его потом сложно и затратно, ибо спрос низок, а скидка — наоборот, высока.

Электромобили покупают обычно новыми, а вот на «вторичке» всем интересен лишь гибридный Toyota Prius. Остальные обладатели «батарейки» с большим трудом «расползаются» даже в «третьи страны». И это в России остаточная стоимость — вторичный нюанс, живем богато и считаем плохо, а в «избранных» государствах — очень даже важный. В череде первостепенных.

Есть и третий очень важный фактор, о котором сегодня говорят редко. А зря: изначальная «маркетинговая накрутка», мол, гениальный, современный и прочее-прочее, разбилась о реальность, как «Титаник» об айсберг. У электромобиля, несомненно, свои плюсы есть, но далеко не в тех количествах, как талдычили продавцы.

Более того, в большинстве сегментов он не может на данный момент развития спорить с ДВС. Но кто же из «автокупцов» и апологетов теории электромобильности думал об этом? Да никто. В итоге уже сейчас, на третий-четвертый год жизни, есть огромное количество разочаровавшихся автомобилистов, которые более никогда к идее машины с батарейкой не вернутся. И что-то подсказывает, их близкое окружение — тоже.

Фото портала «АвтоВзгляд».

В итоге имеем следующую парадигму: в массовом традиционном сегменте электромобиль не прижился, облажался, называя вещи своими именами, ровно потому, что изначально был переоценен, и на данный момент активно изображает «путь с ярмарки». И тут — как гром среди ясного неба: новый отечественный электромобиль «Атом»! Полностью электрический, никаких гибридов. Зачем? Кому?

С нашего дивана выглядит, будто разработчики просто с ним опоздали: в 23-м и даже в 24-м годах — мог и громыхнуть. Но в 25-м? Логика подсказывает, что сногсшибательный закон о такси, который уже неделю и более активно муссируется во всех СМИ, разработали как «костыль» по большей части для «Атома», поскольку без «обязаловки» он продаваться совсем не будет. Никому.

И кивать на госорганы не стоит — куда более простой и более дешевый продукт по имени «Москвич 3» расходится по структурам очень тяжело. Та же судьба с поправкой на цену ждет и «Атом», если не подсуетиться. И вот — подсуетились. Взяли «китайскую практику», перевели онлайн-переводчиком и переложили на российские реалии. Хотели, конечно, как лучше, но, с высокой долей вероятности, будет как всегда. Впрочем, чего загадывать? Скоро ведь узнаем — месяц или около того осталось.