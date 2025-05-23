Xiaomi официально презентовала кроссовер YU7

Новый кроссовер Xiaomi YU7 во всех комплектациях оснащен лидаром, а также 4D-радаром и семью камерами. Однако одной из самых интересных «фишек» этого китайского SUV стал автопилот. Хот представители марки подчеркивают, что несмотря на наличие у YU7 системы автономного вождения, человек за рулем всегда должен быть готов перехватить у нее управление машиной.

В базовом исполнении новинка комплектуется 320-сильным электромотором, обеспечивающим тягу в 528 Нм. В итоге заднеприводный «паркетник» берет первую «сотню» за 5,88 с. Версия YU7 с приставкой Pro может похвастать уже полным приводом, 496-сильной отдачей и 690 Нм крутящего момента. А топовая версия Max — это уже 691 л.с. и 866 Нм. В зависимости от варианта исполнения, запас хода «китайца» составляет от 760 до 835 км.

На отделку салона новинки рынка пошла натуральная кожа, хотя в плане дизайна оформление оказалось лаконичным. Под ветровым стеклом расположен широкий экран HyperVision, в начинку мультимедийного комплекса включили чип Snapdragon 8 Gen 3 (продвинутый процессор, применяемый в крутых смартфонах). В передний ряд сидений встроен массажер, а задние откидываются на 135 градусов.

Остается сказать, что цену производитель пока держит в секрете: прайс огласят ближе к началу продаж. Они должны стартовать в июле. Кстати сказать, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что продажи «несуществующего» кроссовера Xiaomi YU7 начались в России.