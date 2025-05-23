Премиальный электроседан «Амберавто А5» пережил обновление

Обновленная версия модели теперь предлагается в двух комплектациях и четырех вариантах окраски кузова. Технические характеристики машины при этом остались без изменений.

Пресс-служба бренда «Амберавто» подчеркнула, что новации затронули дизайн интерьера транспортного средства, а в его топовой версии появился и ряд новых опции безопасности и комфорта. Напомним, что впервые о грядущих изменениях модели производитель заявил еще в конце прошлого года.

Если же говорить о них более подробно, то в комплектации Comfort автомобиль может похвастать современной мультимедийной системой с 12,7-дюймовым центральным экраном. Она поддерживает в том числе протоколы Android Auto и Apple CarPlay. В салоне, в частности, имеются такие удобства, как беспроводная зарядка для смартфона и подлокотник с охлаждаемым отсеком. А в распоряжении водителя имеются проекционный дисплей и камера кругового обзора 360°. Боковые зеркала оснащены электрорегулировками, функцией памяти и автоматически складываются при запирании автомобиля. Имеется тут и так называемый зимний пакет", включающий обогрев зеркал заднего вида, рулевого колеса, передних сидений и заднего стекла.

В варианте Business автомобиль получил интеллектуальные системы помощи водителю. Среди них — система предупреждения о съезде с полосы, ассистент движения в полосе, адаптивный круиз-контроль, систему предотвращения фронтального столкновения, контроль слепых зон, а также функцию автоматического включения «дворников».