Xpeng раскрыла цены на три новые модели 2025 года

Как заявил председатель правления компании Xpeng г-н Хэ Сяопэн, в этом году компания проведет покажет три новых авто, но точные сроки их выхода на рынок пока не уточняются. Известно, что Xpeng G7 дебютирует уже в июне, а P7 и G01 — в течение года.

Что известно о новинках бренда, ожидаемых в этом году

По информации ресурса CarNewsChina, среднеразмерный электрокроссовер Xpeng G7 имеет габариты 4892x1925x1655 мм и колесную базу в 2890 мм. SUV оснащен электродвигателем на 292 л.с. Ожидается, что его цена составит около 200 000 юаней.

А во второй половине года китайский производитель планирует запустить продажи второго поколения 4-дверного купе P7. Он попадет в руки покупателям в переработанном дизайне и с современной 800-вольтовой архитектурой. Его ориентировочная стоимость — 300 000 юаней.

Третьим станет гибридный G01. Про него известно, что его платформой является Xpeng Kunpeng Super Electric System. Запас хода новинки на чистой электротяге составляет около 430 км, а время зарядки батареи с 10 до 80 процентов составляет всего за 12 минут. Предполагаемый ценник — 400 000 юаней.

Напомним, что в настоящее время в модельный ряд Xpeng входят шесть моделей, включая кроссоверы, седаны и минивэн. А за первые четыре месяца 2025 года продажи бренда выросли более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.