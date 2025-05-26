Geely увеличит электрическому кроссоверу EX5 запас хода

В списке модификаций электрического кроссовера Geely EX5 появится еще одна — самая дальнобойная. Ожидается, что она получит батарею большей емкости.

Как сообщает CarNewsChina, максимальный запас хода у свежей версии Geely EX5 станет на 80 км больше, чем у прежних. Итоговая цифра — 610 км пробега на одной полной зарядке. Подтверждающие сертификационные документы обнаружились в базе «поднебесного» Минпрома. По его данным, EX5 обзаведется 68,39-киловаттной батареей. Снаружи новинку можно будет узнать по характерной окантовке окон черного цвета.

В остальном новинка, которую на родине называют Galaxy E5, ничем не отличается от сестер. Оформление салона осталось узнаваемым, как и силовая установка — 218-сильный электромотор. В список оборудования войдет панорамный люк и колесные диски размерностью 18 или 19 дюймов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что продажи электрокроссовера Geely EX5 официально стартовали в России в середине марта, а недавно модель поставили на конвейер в Белоруссии.