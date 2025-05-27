Voyah поставила на паузу поставки электрокаров в Россию

На сегодняшний день у официальных дилеров Voyah в нашей стране еще есть полностью электрифицированые автомобили, однако в ближайшее время их завозить не будут.

Похоже, в компании решили сосредоточиться на гибридах

Об этом сообщил ресурс «Китайские автомобили» после беседы с представителями вышеупомянутого «поднебесного» бренда в России. Выяснилось, что большинство официальных дилеров еще в прошлом году прекратили продажи электромобилей с шильдиками Voyah.

В то же время компания активно наращивает присутствие своих автомобилей с гибридными системами на отечественном авторынке.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что свежие снимки обновленного кроссовера Voyah Free+ опубликовали в Сети. Тем временем дореформенную версию собирают у нас под Липецком.