Кроссоверы Xiaomi YU7 начали появляться в дилерских шоу-румах

Официальная премьера новейшего кроссовера Xiaomi YU7 состоялась на прошлой неделе, и автомобили уже начали поступать в шоу-румы китайских дилеров. Хотя до начала полноценных продаж еще пара месяцев: как сообщалось ранее, они откроются только в июле.

Габариты Xiaomi YU7 — 4999x1996x1600 мм, колесная база 3000 мм. В младшей версии новинка оснащена 320-сильным электродвигателем, который развивает крутящий момент 528 Н·м. До первых 100 км/ч заднеприводный кроссовер разгоняется за 5,9 секунды. Средняя модификация YU7 Pro предлагает четыре ведущих колеса и электромотор мощностью уже 496 л.с. и 690 Н·м момента, а топовая Max выдает 691 л.с. и 866 Н·м. Запас хода в зависимости от версии варьируется от 760 до 835 км.

Салон YU7 отделан натуральной кожей, а его дизайн выдержан в спокойном стиле. За ветровым стеклом установлен широкий экран HyperVision, мультимедийная система работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 (мощный чип, который используется в продвинутых смартфонах). Передние сиденья оснащены массажной функцией, а задние раскладываются на 135 градусов.

Автомобили Xiaomi официально в России не продаются, но их можно приобрести на «сером» рынке. Велика вероятность, что со временем до нашей страны доберется и кроссовер YU7.