Камнем вниз: как дела с электромобилями, Европа?

О перспективах автомобильного «электробудущего», что вот-вот, буквально завтра отправит богомерзкий ДВС на музейную полку, внезапно говорить перестали. В одночасье буквально. Более того, начались события, жирно подчеркивающие мрачные перспективы одинокого электромотора: оплоты электромобильности в Новом и Старом Свете отчаянно рушатся под гнетом дорогой электроэнергии и отсутствии госдотаций на производство и покупку «электричек», да и в «развивающихся странах» дела у них — так себе. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Грешно смеяться над больными людьми, но европейцы с их пристрастием сначала сломать все электростанции, а потом повально удариться в «электромобильность» выглядят, мягко говоря, нездоровыми. В чем заключается хитроумный бизнес-план, в рамках которого нужно было уничтожить энергетику, а потом самым синтетическим из возможных способом нарастить число потребителей энергии — нам с наших болот не видно.

Но когда время профицитов закончилось, сменившись глубочайшими дефицитами, конструкция рухнула, как карточный домик: германская пресса сообщает, что немецкая ассоциация электромобильности BEM подала заявление о банкротстве. Иными словами, величайшая автомобильная афера XXI века, густо замешенная на экологии, экономии и всем хорошем против всего плохого, мрачно отправилась на дно, утягивая за собой тех, кто в нее поверил.

И автопроизводителей, что поснимали с конвейеров двигатели внутреннего сгорания в угоду батарейке, и автомобилистов, что поверили «партийной линии» и продали машину, но купили — гаджет. В этой парадигме, нагоняющей тучи на недавно святое, в СМИ проникла и еще одна, вчера казавшаяся невероятной новость: «Атом», опоздавший к «раздаче» российский, плоть от плоти, электромобиль, оказывается, может быть гибридным!

Фото производителя.

Доселе от таких предположений отмахивались, как от назойливой мухи: мол, не путайте вы божий дар с яичницей! Однако же новость о возможной гибридности «Атома» вышла, а вот опровержение ей — нет. Следовательно, концепция изменилась. Почему? Ответ на поверхности: электромобиль в чистом исполнении показал свою недееспособность и «контруниверсальность».

Так что «продолжение банкета» возможно лишь в случае оперативного союза с обычным бензиновым мотором. Вопрос только — «с каким»? Китайский двигатель заметно снизит уровень локализации, которым так гордились, а отечественный вообще есть? Тот, который подойдет, справится с поставленными задачами и объемы выпуска которого позволят производить новую машину в товарных количествах? В оперативное решение такой задачи верится с большим трудом.

Да, в России электроэнергии много, она дешевая и доступная, теоретически почва для эксплуатации электромобиля — удобренная. Будет ли расти? Как показывает статистика, мрачно описавшая количество купленных «электричек» в апреле как «-60%» год к году, не будет. А вот новообретенный официальный дистрибьютор Lixian фиксирует фантастический рост: спрос на китайские гибриды вырос аж в 5 раз.

Следовательно, перспектива есть только в одном случае: когда батарейка подкреплена обычным двигателем. В одиночку — не катит. Занавес!