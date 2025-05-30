В Сеть попали фото обновленного дизайна седана Zeekr 007

Телеграм-канал «Китайские автомобили» опубликовал фотографию модели, замеченной на одной из китайских парковок. Судя по изображениям, передняя часть электрокара получила переработанный бампер с боковыми воздухозаборниками.
Дополнительными акцентами стали обновленные колесные диски и эксклюзивное лакокрасочное покрытие. Эти доработки не только подчеркивают спортивный характер электрокара, но и визуально сближают его с универсальной версией GT.
Пока неизвестно, затронет ли обновление техническую начинку автомобиля. Остается только ждать официальных анонсов в ближайшем будущем, Напоминаем, что ТТХ седана 007 в базовой комплектации включают заднеприводную электрическую силовую установку мощностью в 422 л. с,(310 кВт) с запасом хода на одной зарядке в 688 км. Максимальная скорость достигает отметки 210 км/ч, а разгон до 100 км/ч составляет 5,6 секунд.