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В Сеть попали фото обновленного дизайна седана Zeekr 007

Официального анонса такой версии еще не было

Компания Zeekr готовит новую версию седана 007, дизайн которого, вероятно, художники создавали, вдохновившись экстерьером универсала 007 GT. Недавно автомобиль был замечен в Китае, что подтвердило изменения в его внешнем облике.

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Автор
Александр Проневский

Изображение В Сеть попали фото обновленного дизайна седана Zeekr 007

Телеграм-канал «Китайские автомобили» опубликовал фотографию модели, замеченной на одной из китайских парковок. Судя по изображениям, передняя часть электрокара получила переработанный бампер с боковыми воздухозаборниками.

Дополнительными акцентами стали обновленные колесные диски и эксклюзивное лакокрасочное покрытие. Эти доработки не только подчеркивают спортивный характер электрокара, но и визуально сближают его с универсальной версией GT.

Пока неизвестно, затронет ли обновление техническую начинку автомобиля. Остается только ждать официальных анонсов в ближайшем будущем, Напоминаем, что ТТХ седана 007 в базовой комплектации включают заднеприводную электрическую силовую установку мощностью в 422 л. с,(310 кВт) с запасом хода на одной зарядке в 688 км. Максимальная скорость достигает отметки 210 км/ч, а разгон до 100 км/ч составляет 5,6 секунд.

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